На Львовщине задержали турок-нелегалов, которые хотели в ЕС

18 июля, 2020, 14:40

Пограничники задержали граждан Турции, которые намеревались попасть в страны Евросоюза

Об этом сообщает пресс-служба Львовского пограничного отряда.

О неизвестных мужчинах возле украинского-польской границы сообщил пограничникам отделения инспекторов "Салаши" местный житель. Вскоре их задержали. До границы они доехали на автомобиле.

После собеседования пограничникам стало известно, что задержанные - граждане Турции. Личные документы при себе имели двое мужчин, а третий не имел никаких документов.

Иностранцев доставили в пограничное подразделение для проведения проверки. Нарушители будут отвечать по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Напомним, только вчера на Львовщине блокировали канал нелегальной миграции в страны ЕС, который организовали граждане Турции, легально проживали во Львове. Оперативники УСБУ во Львовской области затрималибиля КПП "Шегини" трех граждан Сирии, которых турки обещали переправить в Евросоюзу.Организаторив нелегального бизнеса «взяли» на АЗС. Одному из них уже сообщили о подозрении относительно других еще продолжается следствие.