Австрия запретила въезд для украинцев. Возможен только транзит

25 июля, 2020, 11:35

Австрия с полуночи понедельника, 27 июля 2020 года, внедряет новые ограничения на въезд из 32 стран или районов с высоким риском заражения коронавирусом

Для граждан третьих стран, которые не являются выходцами из ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, таких как украинцы, применяется запрет на въезд. Но если граждане этих стран прибыли из Шенгенской зоны, им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 72 часа до въезда, передает Еспресо.TV со ссылкой на Европейскую правду .

После въезда в страну эти лица также должны пройти 10-дневный карантин. Для этого необходимо предоставить подтверждение размещения; расходы они должны нести самостоятельно.

В "красном списке" австрийского правительства находятся Албания, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Косово, Мексика, Молдова, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.

Исключения из запрета на въезд для граждан третьих стран распространяются на медиков, сезонных работников или дипломатов. Но если они приезжают не из безопасных стран, то все равно должны сдать ПЦР-тест.

Австрийцы, граждане ЕС и ЕЭЗ, а также граждане Швейцарии, прибывающих из зоны риска, в которой отсутствует стабильная ситуация с Covid-19, например Румыния, Сербия, Босния, Черногория, Швеция, Россия или США, должны иметь медицинское свидетельство (отрицательный тест ПЦР) или провести тест ПЦР в течение 48 часов после въезда.

Вместе с тем, по словам посла Украины в Австрии Александра Щербы, граждане Украины имеют право на транзит через Австрию несмотря на новые ограничения въезда на территорию страны.

"К сожалению, с 27 июля Австрия ограничивает въезд на свою территорию для граждан 32 стран, где ситуация с пандемией не улучшается. Украина в этом списке. Поскольку авиасообщение и не было, это плохая новость в первую очередь для тех, кто въезжает в Австрию машиной. Теперь этот канал работает только на транзит", - написал Щерба на своей странице в Facebook.

По его словам, украинцы, въезжающие из другой страны шенгенского пространства и которые не были последние 14 дней в Украине и других странах риска, должны предъявить ПЦР-тест и пойти на 10-дневный карантин (с подтверждением места его проведения) .

Украинцы, которые имеют вид на жительство в Австрии, должны предъявить отрицательный тест, не старше, чем 72 часа.

"То же касается сезонных рабочих, медицинского персонала, дипломатов или если гражданина или гражданку Украины ожидает в Австрии муж или жена, или если они направляются в Австрию на свадьбу или похороны. В таком случае PCR-тест обязателен, но въезжать можно ", - добавил посол.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 25 июля 2020 года, в Украине выявлено 1106 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.