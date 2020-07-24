Затоплению танкера Delfi в Одессе предоставят статус техногенной катастрофы, - Криклий
Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По словам Криклия, сегодня в 13:00 началась операция по выравниванию корабля, этим сейчас занимается его владелец. С 27 июля операция переходит под контроль АМПУ.
Мы уже согласовали с главой ОГА в Одесской области провести в воскресенье комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, определить событие техногенной катастрофой, чтобы дать возможность АМПУ двигаться по ускоренной процедуре и не терять время на бюрократические процедуры ", - подчеркнул Криклий.
Министр отметил, что о поднятии танкера через стандартную процедуру проведения тендера в октябре "даже мысль не допускается".
"АМПУ объявили стандартную процедуру исходя из действующих норм законодательства, но уже с воскресенья получат все необходимые инструменты для сокращенных процедур", - добавил Криклий.
- Напомним, судно затонуло у берегов Одессы в ноябре 2019 года. Владелец танкера не мог поднять его, поэтому судно до сих пор остается лежать возле городского пляжа. Время от времени из танкера проливается топливо.
- 24 июля в Одессе произошел еще один масштабный разлив топлива с затонувшего танкера "Delfi", в результате чего образовалась пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор