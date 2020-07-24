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Espreso.tvОбществоЗатоплению танкера Delfi в Одессе предоставят статус техногенной катастрофы, - Криклий

Затоплению танкера Delfi в Одессе предоставят статус техногенной катастрофы, - Криклий


фото: dumskaya.net
В воскресенье, 26 июля, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации Одесской области признает затопление танкера Delfi техногенной катастрофой

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам Криклия, сегодня в 13:00 началась операция по выравниванию корабля, этим сейчас занимается его владелец. С 27 июля операция переходит под контроль АМПУ.

Мы уже согласовали с главой ОГА в Одесской области провести в воскресенье комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, определить событие техногенной катастрофой, чтобы дать возможность АМПУ двигаться по ускоренной процедуре и не терять время на бюрократические процедуры ", - подчеркнул Криклий.

Министр отметил, что о поднятии танкера через стандартную процедуру проведения тендера в октябре "даже мысль не допускается".

"АМПУ объявили стандартную процедуру исходя из действующих норм законодательства, но уже с воскресенья получат все необходимые инструменты для сокращенных процедур", - добавил Криклий.

  • Напомним, судно затонуло у берегов Одессы в ноябре 2019 года. Владелец танкера не мог поднять его, поэтому судно до сих пор остается лежать возле городского пляжа. Время от времени из танкера проливается топливо.
  • 24 июля в Одессе произошел еще один масштабный разлив топлива с затонувшего танкера "Delfi", в результате чего образовалась пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров.

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