 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Одессе произошла новая масштабная утечка топлива из затонувшего танкера Delfi

В Одессе произошла новая масштабная утечка топлива из затонувшего танкера Delfi


фото: odessa-life
В Одессе произошел еще один масштабный разлив топлива с затонувшего танкера "Delfi", в результате чего образовалось пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров

Об этом сообщил заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, передает издание " Думская ".

По словам Караулива, в 9:00 возле затонувшего танкера "Delfi" специалисты ведомства обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров.

Отмечается, боновые заграждения не смогли предотвратить разлива топлива: неверно установлены, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство подготовит дополнительные сценарии, чтобы как можно быстрее решить проблему с затонувшим танкером Delfi. Он поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию взять этот вопрос под личный контроль .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июля, 2020 пятница

больше новостей

24 июля, 2020 пятница

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать