В Одессе произошла новая масштабная утечка топлива из затонувшего танкера Delfi

24 июля, 2020, 14:04

В Одессе произошел еще один масштабный разлив топлива с затонувшего танкера "Delfi", в результате чего образовалось пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров

Об этом сообщил заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, передает издание " Думская ".

По словам Караулива, в 9:00 возле затонувшего танкера "Delfi" специалисты ведомства обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров.

Отмечается, боновые заграждения не смогли предотвратить разлива топлива: неверно установлены, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство подготовит дополнительные сценарии, чтобы как можно быстрее решить проблему с затонувшим танкером Delfi. Он поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию взять этот вопрос под личный контроль .

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