В Украине более 8 тыс. медиков заболели COVID-19 - МЗ
24 июля, 2020, 14:11
По состоянию на 24 июля подтверждено 8196 случаев COVID-19 среди медиков
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Наибольшее количество случаев зафиксировано в: Львовской области - 959, Черновицкой - 697, Закарпатской - 639, Киеве - 628, Ровенской области - 585 медиков.
- По состоянию на утро пятницы, 24 июля, в Украине зафиксировано 62 823 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 1571 - летальные, 34886 человек выздоровели.
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