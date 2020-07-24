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Espreso.tvОбществоВ Украине более 8 тыс. медиков заболели COVID-19 - МЗ

В Украине более 8 тыс. медиков заболели COVID-19 - МЗ

По состоянию на 24 июля подтверждено 8196 случаев COVID-19 среди медиков

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в: Львовской области - 959, Черновицкой - 697, Закарпатской - 639, Киеве - 628, Ровенской области - 585 медиков.

  • По состоянию на утро пятницы, 24 июля, в Украине зафиксировано 62 823 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 1571 - летальные, 34886 человек выздоровели.

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