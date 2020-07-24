В Украине в течение суток - 972 новых заражения коронавирусом, 20 человек умерли
24 июля, 2020, 09:13
По состоянию на утро четверга, 23 июля, в Украине зафиксировано 62 823 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 1571 - летальные, 34886 человек выздоровели
Об этом сообщает Аппарат СНБО Украины .
В течение суток 22 июля было зафиксировано 972 новых случая коронавируса, 20 пациентов умерли, 886 - выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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