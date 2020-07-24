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Espreso.tvОбществоВ США третий день подряд - более 1000 смертей от коронавируса в сутки, количество зараженных превысило 4 млн

В США третий день подряд - более 1000 смертей от коронавируса в сутки, количество зараженных превысило 4 млн

По данным Университета Джона Хопкинса, в США число зараженных коронавирусом уже превысило четыре миллиона

Кроме того, как сообщает DW сутки было выявлено более 60 тыс новых случаев.

В стране третий день подряд регистрируют более 1000 смертей. За сутки этот показатель вырос на 1014 до 144 211 человек.

В мае во многих штатах и населенных пунктах были отменены или существенно ослаблены эпидемиологические мероприятия, власть снова открыла пляжи, рестораны и магазины.

Это привело к росту количества инфицированных в июне, а затем к увеличению числа смертей в июле.

17 июля в США было установлено глобальный суточный антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавируса: заболевания диагностировали у более 77 000 человек.

Всего в мире зарегистрировано 15666840 случаев коронавируса. Среди антилидеров по заболеваемости - США, Бразилия, Индия и Россия.

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