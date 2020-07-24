В США третий день подряд - более 1000 смертей от коронавируса в сутки, количество зараженных превысило 4 млн
Кроме того, как сообщает DW сутки было выявлено более 60 тыс новых случаев.
В стране третий день подряд регистрируют более 1000 смертей. За сутки этот показатель вырос на 1014 до 144 211 человек.
В мае во многих штатах и населенных пунктах были отменены или существенно ослаблены эпидемиологические мероприятия, власть снова открыла пляжи, рестораны и магазины.
Это привело к росту количества инфицированных в июне, а затем к увеличению числа смертей в июле.
17 июля в США было установлено глобальный суточный антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавируса: заболевания диагностировали у более 77 000 человек.
Всего в мире зарегистрировано 15666840 случаев коронавируса. Среди антилидеров по заболеваемости - США, Бразилия, Индия и Россия.
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