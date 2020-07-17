77 тысяч в сутки: в США - новый антирекорд заражения коронавирусом
Об этом сообщает CNN.
Кроме того, за сутки в стране зафиксировали 943 новых летальных случая.
Предыдущий суточный рекорд - более 67 тыс. новых зараженных - было зафиксировано 11 июля.
Всего в США коронавирус диагностировали у более 3,6 млн человек, 138358 человек умерли.
США является лидером в мире по количеству выявленных случаев заболевания и по количеству смертей.
Как сообщалось, по состоянию на утро 17 июня в мире зарегистрировано 13961716 случаев коронавируса, в частности 592 690 смертей и 8178974 выздоровления. Антилидер по распространению болезни остаются США, Бразилия, Индия и Россия.
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