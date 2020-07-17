77 тысяч в сутки: в США - новый антирекорд заражения коронавирусом

17 июля, 2020, 13:18

За минувшие сутки в США обнаружили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - заболевание диагностировали у более 77 тысяч человек

Об этом сообщает CNN.

Кроме того, за сутки в стране зафиксировали 943 новых летальных случая.

Предыдущий суточный рекорд - более 67 тыс. новых зараженных - было зафиксировано 11 июля.

Всего в США коронавирус диагностировали у более 3,6 млн человек, 138358 человек умерли.

США является лидером в мире по количеству выявленных случаев заболевания и по количеству смертей.

Как сообщалось, по состоянию на утро 17 июня в мире зарегистрировано 13961716 случаев коронавируса, в частности 592 690 смертей и 8178974 выздоровления. Антилидер по распространению болезни остаются США, Бразилия, Индия и Россия.