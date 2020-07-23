В Новояворовске будет мурал, посвященный Кузьме

23 июля, 2020, 15:25

Родители Андрея Кузьменко дали согласие на проект

Ко дню рождения Андрея Кузьменко на фасаде Новояворивского Дворца культуры «Кристалл» появится изображение Кузьмы Скрябина. 17 августа, в день рождения Андрея, планируют официальное открытие мурала, сообщает "Еспресо-Запад".

Фото: Мурал, который утвердили родители

Предполагается, что размер мурала будет 10х6 метров. За работу возьмется львовский художник Святослав Владыка, в активе которого недавние муралы Борису Возницкому, Василию Слипаку и благодарность медикам.

Мама Андрея - Ольга Кузьменко, в интервью "Львовской почте" объяснила, что для Андрея означал Новояворовск, а также подтвердила, что все детали организаторы согласовывают с родителями.

Родители Кузьмы - Виктор и Ольга Кузьменко, и львовские ротарийци (Фонд Ротари - неприбыльная корпорация, которая поддерживает усилия Ротари Интернешнл добиться мирового взаимопонимания и мира в рамках международных гуманитарных, образовательных и культурных программ обмена, - Ред.) - Александр Шипка и Руслан Беднарский

"Андрийкова история в Кристалле" продолжалась с 8-10 класса. В этом дворце был эстрадный кружок. Им руководил Мирослав, папа Лесика Турка, который раньше играл с Дзидзьо. Господин Мирослав преподавал в музыкальной школе и немного помогал начинающим музыкантам. В "Кристалле" были инструменты, по которым тогдашняя молодежь, как говорится," пропадала ". Электрогитары, ионики. Купить их самостоятельно не было возможности. Поэтому все дороги вели в" Кристалл ". Это огромное помещение, в его подвальных комнатах играло столько молодых новояворивских групп, что я, видимо, сейчас и не посчитаю всех. кто-то играл, кто-то бренчал - дело удавалось. Андрюша вокруг себя собирал то одних, то других пацанов и собственно там создал "Скрябина". В "Кристалле" они могли сидеть часами, а как были выходные, то вообще на целый день пропадали. Это было близко к польской границе, они себе все слушали радио, "ловили Польшу", творили музыку. они занимались полезным делом: не лазили где и не пили пиво, а делали что-то интересное . Одним словом, "Кристалл" стал своеобразной колыбелью Скрябина ", - поделилась Ольга.

Один из организаторов проекта, ротарианец Александр Шипка добавляет, что с Новояворовском связан очень интересный период жизни Андрея - его становление как музыканта.

"Оно происходило именно в "Кристалле". Сегодня здесь есть только небольшой школьный уголок, посвященный памяти Андрея. Поэтому мы решили идти от малого к большому. Начать с мурала в Новояворовске и продолжить уже со сквером во Львове. Как по мне, расположение мурала достаточно символическое. Теперь Андрей будет ежегодно смотреть участников местного фестиваля "Молодая Галичина" и слушать музыку там, где начинался его музыкальный путь ", - отметил Шипка.

Отметим, муралы Кузьме есть в других городах Украины, однако в родных для Андрея Кузьменко Новояворовске и Львове до сих пор ничего подобного не было. А именно с Новояворовска начался творческий путь певца. Впоследствии организаторы планируют обустроить во Львове еще сквер памяти Кузьмы. История со сквером не нова, однако из-за постоянной смены места локации, нехватка денег и т.д., ее отложили.

Организаторы намерены также подать заявку на рекорд Украины по муралу. Сейчас - ищут привязку - за что именно Новояворивскому муралу можно будет присудить звание рекордсмена.

Поддержать проект по чествованию памяти Кузьмы можно, перечислив средства на банковские счета "Благотворительного фонда имени Кузьмы Скрябина". Организаторы приглашают приобщаться каждого по возможности, говорят, что даже минимальный вклад поможет воплотить великий замысел. Стоимость работ, по предварительным подсчетам, обойдется примерно в 57 тыс. Грн.

В АО КБ "ПРИВАТБАНК" (ЕГРПОУ банка 14360570, код банка 305299) открыт счет:

- UA +023052990000026004016803148 (текущий счет), валюта UAH (Украинская гривна)

- UA +233052990000026005016806616 (текущий счет), валюта EUR (Евро)

- UA +383052990000026001016803475 (текущий счет), валюта USD (Доллар США).

Номер карточного счета: 5169 3305 2212 0564.

Напомним, недавно в Коломые открыли мурал , посвященный Чорновила.

Справка.

Rotary International - всемирная нерелигиозный и неполитическая благотворительная организация. Этой организации более 115 лет, по всему миру есть более 35 000 "Ротари Клубов", объединяющих более 1,2 миллиона ротарианцев. Сегодня в Украине действуют 58 "Ротари Клубов", восемь из которых во Львове. Девиз их участников - "Служение более собственное Я".