Украина предложит странам "нормандского формата" модернизировать "Минск", - Резников

24 июля, 2020, 18:14

Если Украина в 2020 году не сможет выйти на реализацию Минских соглашений, она предложит лидерам стран "нормандского формата" поддержать их модернизацию

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в интервью "Фокусу", пишет Интерфакс-Украина .

Резников является первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

"Президент называл срок - один год, в 2020-м он уходит. Думаю, в любом случае Минская площадка как логистический центр для решения экономических и гуманитарных вопросов должна остаться. Что касается условий, которіе нереалистично выполнить, будем просить лидеров "Нормандии" поддержать их модернизацию ", - заявил он.

Резников сказал, что европейские партнеры Украины сейчас жалеют, что в свое время не обнаружили мягкость и позволили руководству России "так далеко зайти" в вопросе Минских договоренностей и жестких обязательств, которые положили на Украину. Он назвал это вмешательством в суверенитет Украины.

Также, по словам вице-премьера, Россия мечтает сесть за стол переговоров со США. В то же время Штаты этого не хотят и не считают Россию "равной".

Резников подчеркнул, что после прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского Минск "перезапустился", и украинская сторона "попыталась вдохнуть жизнь в тело, которое находится в коме".

"Запад это видит, понимает. И если Минск снова не кончится тем, о чем записано в Минских соглашениях - проведением выборов под украинским флагом, по украинским законам, восстановлением суверенитета, территориальной целостности, взятием контроля над границей, выводом иностранных войск, - тогда придется честно сказать: "Мы сделали все, что могли, но нет политической воли РФ закончить эту войну", - сказал он.

Ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил , что все главари незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" получили российские паспорта, поэтому согласно законодательству Украины, они не смогут участвовать в местных выборах в ОРДЛО.