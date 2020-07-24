У футболиста из второй лиги Украины диагностировали коронавирус
24 июля, 2020, 16:30
У одного из футболистов "Ужгорода" диагностировали коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт ФК "Ужгорода".
Игроки ФК "Ужгород" прошли ПЦР-тестирование на COVID-19. У защитника Максима Кодры обнаружили коронавирусную инфекцию. Сейчас он будет находиться две недели на самоизоляции.
Все остальные игроки в пятницу пройдут углубленный медосмотр, а со следующей недели начнут тренировки. В конце августа команду ждет Кубок Украины, а с начала сентября запланирован старт чемпионата второй лиги.
- 12 июня стало известно, что в следующем сезоне в первой лиге Украины сыграют 4 новые футбольные команды .
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