Стало известно, когда начнется следующий футбольный сезон в Англии
24 июля, 2020, 18:57
Первый тур сезона-2020/21 Английской премьер-лиги будет сыгран 12 сентября 2020 года
Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
Последний тур будет сыгран 23 мая 2021 г., однако полный календарь еще неизвестный потому, что Футбольная ассоциация, Премьер-лига и Футбольная лига не успели согласовать даты всех турниров.
Текущий сезон АПЛ будет завершен 26 июля. Золотые медали чемпионата Англии выиграл "Ливерпуль".
- 23 июля стали известно, что "Ливерпуль" не проигрывает в домашних матчах чемпионата Англии уже третий сезон подряд.
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