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Espreso.tvОбществоСША никогда не смирятся с нападением России на Украину, - Помпео

США никогда не смирятся с нападением России на Украину, - Помпео

США никогда не смирятся с нападением России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в своем обращении по случаю 80-летия Декларации Веллеса, передает посольство США в Украине

Декларация Веллеса - заявление, в котором США осудили оккупацию Советским Союзом Эстонии, Латвии и Литвы, совершеннную в июне 1940-го, и задекларировать отказ признавать эту агрессию.

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Он напомнил, что США также никогда не признавали оккупацию Балтийских стран Советским союзом.

"Соединенные Штаты никогда не примут нападение России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии путем попыток аннексии Крыма, поддержки дестабилизирующим марионеточных сил на востоке Украины или оккупации Абхазии и Южной Осетии", - заявил Помпео.

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