США никогда не смирятся с нападением России на Украину, - Помпео
Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в своем обращении по случаю 80-летия Декларации Веллеса, передает посольство США в Украине
Декларация Веллеса - заявление, в котором США осудили оккупацию Советским Союзом Эстонии, Латвии и Литвы, совершеннную в июне 1940-го, и задекларировать отказ признавать эту агрессию.
Читайте также: США и страны Балтии осудили Россию за попытки переписать историю
Он напомнил, что США также никогда не признавали оккупацию Балтийских стран Советским союзом.
"Соединенные Штаты никогда не примут нападение России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии путем попыток аннексии Крыма, поддержки дестабилизирующим марионеточных сил на востоке Украины или оккупации Абхазии и Южной Осетии", - заявил Помпео.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор