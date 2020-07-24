Российская певица Zivert, которая незаконно посетила оккупированный Крым, отменила концерты в Киеве и Одессе

24 июля, 2020, 09:54

Российская певица Zivert, ранее выступавшая в аннексированном Крыму, отменила все свои концерты в Украине

Об этом артистка сообщила в Instagram.

По ее словам, причиной отмены концертов стал карантин:

"К сожалению, в связи с продолжением карантина и не открытым с 15.07 рубежом (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный срок ... Я все равно буду ждать нашей встречи", - написала она.