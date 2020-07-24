Российская певица Zivert, которая незаконно посетила оккупированный Крым, отменила концерты в Киеве и Одессе
Об этом артистка сообщила в Instagram.
По ее словам, причиной отмены концертов стал карантин:
"К сожалению, в связи с продолжением карантина и не открытым с 15.07 рубежом (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный срок ... Я все равно буду ждать нашей встречи", - написала она.
- На 4 августа 2020 был анонсирован концерт российской певицы Юлии Зиверт в "OSOCOR RESIDENCE" в Киеве, а на 24 июля - в городе Одесса.
дорогие люди Мне дико сожалению сообщать вам об этом. Но, к сожалению, в связи с продления карантина и НЕ открытой с 15.07 границей (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределённы срок. Я знаю, как сильно вы ждали меня в своих краях. И хочу, чтоб вы знали, что я всем сердцем хотела попасть к вам. Но пока ситуация диктует нам свои правила. Но так же я точно знаю, что придёт наше время и мы будем с вами вместе сиять как и прежде. Я всё равно буду ждать нашей встречи. PS Возврат средств за приобретённые билеты можно осуществить в период с 21.07 по 28.07 Приносим свои глубочайшие извинения! И я крепко обнимаю каждого из вас
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