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Espreso.tvОбществоРоссийская певица Zivert, которая незаконно посетила оккупированный Крым, отменила концерты в Киеве и Одессе

Российская певица Zivert, которая незаконно посетила оккупированный Крым, отменила концерты в Киеве и Одессе


фото: Concert.ua
Российская певица Zivert, ранее выступавшая в аннексированном Крыму, отменила все свои концерты в Украине

Об этом артистка сообщила в Instagram.

По ее словам, причиной отмены концертов стал карантин:

"К сожалению, в связи с продолжением карантина и не открытым с 15.07 рубежом (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный срок ... Я все равно буду ждать нашей встречи", - написала она.

  • На 4 августа 2020 был анонсирован концерт российской певицы Юлии Зиверт в "OSOCOR RESIDENCE" в Киеве, а на 24 июля - в городе Одесса.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дорогие люди Мне дико сожалению сообщать вам об этом. Но, к сожалению, в связи с продления карантина и НЕ открытой с 15.07 границей (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределённы срок. Я знаю, как сильно вы ждали меня в своих краях. И хочу, чтоб вы знали, что я всем сердцем хотела попасть к вам. Но пока ситуация диктует нам свои правила. Но так же я точно знаю, что придёт наше время и мы будем с вами вместе сиять как и прежде. Я всё равно буду ждать нашей встречи. PS Возврат средств за приобретённые билеты можно осуществить в период с 21.07 по 28.07 Приносим свои глубочайшие извинения! И я крепко обнимаю каждого из вас

Сообщение, распространенный ZIVERТ life в кайф (@_zivert)

 

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