В Киеве и Одессе планируют концерты российской певицы, которая незаконно посетила оккупированный Крым

13 июля, 2020, 18:31

На 4 августа 2020 года анонсирован концерт российской певицы Юлии Зиверт в "OSOCOR RESIDENCE" в Киеве, а на 24 июля - в городе Одесса

Билеты на концерты певицы, которая посещала аннексированный Крым в обход украинского законодательства, уже появились в сети, передает Еспресо.TV.

"У тех, кто приглашает, ни достоинства, ни чести, ни совести ... Допустим?" - прокомментировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

На вопросы пользователей, не запретят ли въезд российской певице за концерты в аннексированном Крыму, организаторы с "OSOCOR RESIDENCE" отметили, что она уже давала концерт в Украине в прошлом году.

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