 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве и Одессе планируют концерты российской певицы, которая незаконно посетила оккупированный Крым

В Киеве и Одессе планируют концерты российской певицы, которая незаконно посетила оккупированный Крым

На 4 августа 2020 года анонсирован концерт российской певицы Юлии Зиверт в "OSOCOR RESIDENCE" в Киеве, а на 24 июля - в городе Одесса

Билеты на концерты певицы, которая посещала аннексированный Крым в обход украинского законодательства, уже появились в сети, передает Еспресо.TV.

"У тех, кто приглашает, ни достоинства, ни чести, ни совести ... Допустим?" - прокомментировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

На вопросы пользователей, не запретят ли въезд российской певице за концерты в аннексированном Крыму, организаторы с "OSOCOR RESIDENCE" отметили, что она уже давала концерт в Украине в прошлом году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать