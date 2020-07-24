На Волыни в гериатрическом пансионате произошла вспышка COVID-19: инфицированы 27 человек
24 июля, 2020, 17:59
На Волыни произошла вспышка коронавируса в гериатрическом пансионате в селе Белосток Луцкого района, за последние сутки инфицированы 22 человека
Об этом сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко, сообщает Укринформ .
"75% всех зарегистрированных случаев в области сосредоточены в Луцке и Луцком районе", - отметила Янко.
Деревянко отметила, что в гериатрическом заведении болеют шестеро работников и 21 проживающий. Трое подопечных пансионата находятся в инфекционной больнице, остальные - в отделениях стационарного ухода заведения.
Сейчас сотрудники лечатся амбулаторно, заболевание протекает в легкой форме. Принимаются все необходимые меры по локализации вспышки.
- По состоянию на утро пятницы, 24 июля, в Украине зафиксировано 62 823 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 1571 - летальный, 34886 человек выздоровели.
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