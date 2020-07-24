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Espreso.tvОбществоНа Луганщине снова начался лесной пожар, - ГСЧС

На Луганщине снова начался лесной пожар, - ГСЧС

24 июля в районе Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области начался новый пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, возникло возгорание травяного настила.

К тушению привлечены 16 человек и шесть единиц техники. Дополнительно к месту пожара следует 9 единиц техники.

  • В Луганской области спасатели ликвидировали лесной пожар, который начался из-за обстрелов российско-оккупационных войск.

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