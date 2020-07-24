На Луганщине снова начался лесной пожар, - ГСЧС

24 июля, 2020, 16:01

24 июля в районе Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области начался новый пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, возникло возгорание травяного настила.

К тушению привлечены 16 человек и шесть единиц техники. Дополнительно к месту пожара следует 9 единиц техники.

В Луганской области спасатели ликвидировали лесной пожар, который начался из-за обстрелов российско-оккупационных войск.