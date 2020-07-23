Лесной пожар в Луганской области, вызванный обстрелами оккупантов, ликвидирован, - ГСЧС

23 июля, 2020, 15:23

В Луганской области спасатели ликвидировали лесной пожар, который начался из-за обстрелов российско-оккупационных войск

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар был полностью ликвидирован сегодня в 14:32.

К дежурство на месте пожара привлечено 32 человек и девять единиц техники, из них от ГСЧС 24 человек личного состава и пять единиц техники.