Лесной пожар в Луганской области, вызванный обстрелами оккупантов, ликвидирован, - ГСЧС
23 июля, 2020, 15:23
В Луганской области спасатели ликвидировали лесной пожар, который начался из-за обстрелов российско-оккупационных войск
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Пожар был полностью ликвидирован сегодня в 14:32.
К дежурство на месте пожара привлечено 32 человек и девять единиц техники, из них от ГСЧС 24 человек личного состава и пять единиц техники.
- 22 июля в Луганской области возле села Лопаскино на территории Трехизбенского лесничества в результате обстрела боевиков возник пожар сухой травы и молодого леса .
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