Коронавирус на Львовщине: 5 смертей и 126 новых больных

24 июля, 2020, 10:18

За минувшие сутки во Львовской области обнаружили 126 случаев CОVИD-19, а также подтверждено еще 5 смертей вследствие коронавирусной инфекции

Об этом сообщает "Еспресо-Захид".

По оперативным данным городского штаба по противодействию коронавируса, по состоянию на 08.00 24 июня в Львове и Львовской области подтверждено 8588 случаев инфицирования коронавируса, из них 221 - летальный. По вчерашние сутки лабораторные центры провели 1160 ПЦР-тестов, 126 из них (10,86% всех обследований) - положительные. Среди новых заболевших - 61 львовянин. В очереди на проведение тестирования в холодильнике ждут 874 пробы.

За минувшие сутки с подозрением на коронавирус госпитализировали 125 человек, а еще 145 направили на самоизоляцию.

Сегодня на Львовщине болеют 6448 человек в стационарах области - 978 больных. 80 из них - в отделениях реанимации, 20 - на аппаратах искусственной вентиляции легких. В то же время преодолели коронавирусной инфекцией 1919 жителей Львовщины.

Больше всего больных - в областной инфекционной больницы: на утро 24 июля здесь находятся 187 человек. (120 - жители Львова, 67 - из районов и городов области). Из них в 167 подтвержден диагноз COVID-19, 27 - с подозрением на COVID.

По возрастному распределению, то стало больных в возрасте 50 лет и старше - таких сейчас в больнице 78%, соответственно, сейчас в больнице меньше пациентов в возрасте от 18 до 50 лет (22%). Состояние больных в отделениях преимущественно тяжелое, в отделениях интенсивной терапии - 7 больных, из них трое -на аппаратах ИВЛ в очень тяжелом состоянии.

Напомним, утром 24 июля в Украине выявлено 62 823 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 1571 - летальный, 34886 человек выздоровели .