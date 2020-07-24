Харьковский сообщник луцкого террориста Кривоша присылал ему оружие, - следователь
Об этом сообщает "Общественное" .
По данным следствия, у Кривоша во время захвата заложников была граната РГД-5. Гранату такой же модели нашли при обыске у харьковчанина.
"Кроме этого, установлено, что М. 17.07.2020 года в 9:39 через отделение "Новой почты" №38, что в г. Харькове, отправил посылку в г. Луцк, а именно частному лицу Кривошу Максиму Степановичу, который, опираясь на информацию, изложенную на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины, 21.07.20 был задержан в г. Луцке в связи с совершением им террористического акта, захвата и удержания лиц... Во время задержания Кривоша было обнаружено у последнего ручную гранату наступательного действия РГД-5, аналогичную тем гранатам, которые были изъяты при обыске гражданина М.", - сказал Дорошенко.
Защита данные следствия опровергает. По словам адвоката, в посылке от харьковчанина в Луцк не было оружия, в ней три коллекционные монеты.
- В Харькове сообщено о подозрении 43-летнему мужчине, который имел контакты с нападавшим в Луцке Максимом Кривошем.
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