Харьковский сообщник луцкого террориста Кривоша присылал ему оружие, - следователь

24 июля, 2020, 15:31

Задержанный в Харькове мужчина, по версии следствия, по почте прислал подозреваемому в захвате заложников Максиму Кривошу гранату

Об этом сообщает "Общественное" .

По данным следствия, у Кривоша во время захвата заложников была граната РГД-5. Гранату такой же модели нашли при обыске у харьковчанина.

"Кроме этого, установлено, что М. 17.07.2020 года в 9:39 через отделение "Новой почты" №38, что в г. Харькове, отправил посылку в г. Луцк, а именно частному лицу Кривошу Максиму Степановичу, который, опираясь на информацию, изложенную на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины, 21.07.20 был задержан в г. Луцке в связи с совершением им террористического акта, захвата и удержания лиц... Во время задержания Кривоша было обнаружено у последнего ручную гранату наступательного действия РГД-5, аналогичную тем гранатам, которые были изъяты при обыске гражданина М.", - сказал Дорошенко.

Защита данные следствия опровергает. По словам адвоката, в посылке от харьковчанина в Луцк не было оружия, в ней три коллекционные монеты.