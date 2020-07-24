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Espreso.tvОбществоКадыров объявил о введении "санкций" против Помпео

Кадыров объявил о введении "санкций" против Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил госсекретарю США Майклу Помпео въезд в регион и ввел другие санкции отноительно его

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Кадырова на совещании в Грозном

"Господина Помпео я приглашал в гости, но вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, до блокирования всех его счетов. То же они сделали против меня ", - сказал Кадыров.

Кадыров возмутился из-за американских санкций против членов его семьи. По его словам, он не понимает, к чему здесь его дети и его жена, "которая вообще никуда не лезет, ни в политику, никуда".

Кадыров считает, что введение санкций против него связано с предвыборной кампанией ву США.

Ранее США ввели санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семьи за нарушение прав человека.

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