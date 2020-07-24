ГСЧС ликвидировала пожар в квартире на Троещине

24 июля, 2020, 14:23

Пожар в киевской квартире на Троещине ликвидировали

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

24 июня в Деснянском районе по ул. Закревского, в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар.

В 13:55 пожар был ликвидирован. Жительница квартиры погибла на месте.

На Троещине загорелась квартира по улице Закревского.