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Espreso.tvОбществоГСЧС ликвидировала пожар в квартире на Троещине

ГСЧС ликвидировала пожар в квартире на Троещине


фото: ДСНС
Пожар в киевской квартире на Троещине ликвидировали

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

24 июня в Деснянском районе по ул. Закревского, в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар.

В 13:55 пожар был ликвидирован. Жительница квартиры погибла на месте.

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