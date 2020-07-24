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Espreso.tvОбществоВ Киеве горит многоквартирный дом: есть погибший

В Киеве горит многоквартирный дом: есть погибший

24 июля на киевской Троещине загорелась квартира по улице Закревского

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в комментарии для " РБК-Украина ".

В результате пожара погибла 77-летняя женщина. Она сгорела заживо.

"На Закревского, 77 произошел пожар на восьмом этаже. Там была пожилая женщина. На место происшествия были направлены спасатели, сразу была поставлена лестница,чтобы ее спасти. Пожарные пытались уговорить ее залезть на лестницу, но она не хотела, находилась в неадекватном и шоковом состоянии , отталкивала спасателя ", - рассказали в ДСНС.

Сейчас ликвидация пожара пока продолжается.

Пожарные отметили, что в квартире очень много мусора. Также, спасатели не имеют информации, находились в квартире во время пожара другие люди

Видео - dtp.kiev.ua:

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