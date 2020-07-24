Европарламент раскритиковал принятый на саммите ЕС антикризисный бюджет

24 июля, 2020, 10:25

Европарламент проголосовал за резолюцию, которая раскритиковала договоренности лидеров ЕС о семилетнем антикризисном бюджете

Об этом говорится в резолюции , принятой Европарламентом по итогам саммита ЕС.

В общем резолюцию поддержали 465 евродепутатов. Они выразили недовольство сокращением программ в долгосрочном бюджете ЕС, а также выступили против слабого привязки выделения средств в соответствии стран нормам верховенства закона.

Предложение о бюджете в 1,074 триллиона евро намного ниже того, что требовал парламент.

Депутаты Европарламента отклонили компромисс, достигнутый на саммите ЕС , в его нынешней форме.

Ранее стало известно, что Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция, из-за позиции которых переговоры о пакете мер для перезагрузки экономики ЕС зашли в тупик, готовы поддержать ключевой пункт соглашения.

Переговоры продолжались несколько дней. В воскресенье они были на грани краха из-за противоречий между богатыми северными странами и южными странами, наиболее пострадавших в результате пандемии COVID-19.