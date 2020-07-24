Европарламент раскритиковал принятый на саммите ЕС антикризисный бюджет
Об этом говорится в резолюции , принятой Европарламентом по итогам саммита ЕС.
В общем резолюцию поддержали 465 евродепутатов. Они выразили недовольство сокращением программ в долгосрочном бюджете ЕС, а также выступили против слабого привязки выделения средств в соответствии стран нормам верховенства закона.
Предложение о бюджете в 1,074 триллиона евро намного ниже того, что требовал парламент.
Депутаты Европарламента отклонили компромисс, достигнутый на саммите ЕС , в его нынешней форме.
Ранее стало известно, что Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция, из-за позиции которых переговоры о пакете мер для перезагрузки экономики ЕС зашли в тупик, готовы поддержать ключевой пункт соглашения.
Переговоры продолжались несколько дней. В воскресенье они были на грани краха из-за противоречий между богатыми северными странами и южными странами, наиболее пострадавших в результате пандемии COVID-19.
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