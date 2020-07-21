Лидеры ЕС приняли долгосрочный бюджет и фонд восстановления после пандемии

21 июля, 2020, 14:25

Лидеры ЕС договорились о новом долгосрочном бюджете ЕС в объеме 1, 074 трлн евро и 750 млрд евро для Фонда восстановления "Следующее поколение ЕС" (390 млрд в грантах, +360 млрд в кредитах)

Об этом во вторник во время утренней пресс конференции рассказали президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Укринформ .

Бюджетные предложения приняты Европейским Советом, должны быть утверждены Европарламентом.

"Европа обнаружила солидарность и продемонстрировала способность к действиям. Это наше общее достижение. Европа является сильной и единой", - отметил по этому поводу президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Он отметил, что переговоры были тяжелыми в очень тяжелые времена для всех европейцев, и подчеркнул, что согласие, которое было достигнуто лидерами ЕС по бюджетным предложений, отвечает интересам всех граждан Европы и является тем, в чем они нуждаются прямо сейчас. Весь пакет - для людей, для рабочих, для их семей, для их рабочих мест, для их здоровья и благополучия.

"Я считаю, что это соглашение будет оцениваться как решающий момент на всем пути Европы. Но она также позволит нам идти в будущее. Де факто, это первый раз в европейской истории, когда наш бюджет будет четко связан с нашими климатическими целями. Первый раз, когда уважение к верховенству права будет прямо связана с бюджетными расходами. Первый раз, когда мы совместно усиливаем наши экономики для противодействия кризису ", - подчеркнул Шарль Мишель.

В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Еврокомиссия лишь в конце апреля получила мандат Европейского Совета для разработки пакета обновления и сегодня, всего за два месяца, "Следующее поколение ЕС" получило поддержку Европейского Совета. По ее словам, это абсолютный рекорд в истории Европы для обработки нового бюджетного инструмента.

Она отметила, что общий бюджетный пакет, который будет направлен на восстановление европейской экономики, превышает сумму в 1,8 триллиона евро, или более 5 процентов от ВВП всех 27 стран ЕС.

"Европа мужество и воображение, чтобы думать по большому счету. Мы полностью понимаем, что это исторический момент для Европы. Мы сейчас находимся в одной из самых тяжелых кризисов в сфере экономики и здоровья, но, тем не менее, Европа смогла встретить эту кризис наиболее эффективным образом. Это отразилось в европейском бюджете, которых свяжет солидарность с ответственностью. солидарность - потому что все 27 стран поддержали фонд "Следующее поколение ЕС", и ответственность - потому что этот фонд не только открывает путь выхода из кризиса, но он является основой для развития современной и устойчивой Европы ", - отметила президент Еврокомиссии.

Она отдельно подчеркнула, что программа восстановления будет "зеленой". Новый бюджет будет направлен на реализацию целей "Зеленой соглашения", на построение цифровой экономики, стимулировать национальные реформы в странах-членах.

В то же время, Урсула фон дер Ляен отметила, что достигнутый компромисс содержит "тяжелые моменты".

"В поиске компромисса лидеры сделали далеко идущие уточнения к новому пакету Многолетней финансовой перспективы (MFF) и" Следующего поколения ЕС ", например, в системе здравоохранения, миграции, во внешних действиях и инвестициях. Они не приняли Инструмент поддержки ликвидности. Это достойно сожаления , поскольку уменьшает инновационную составляющую бюджета, даже при условии, что более 50 процентов всего бюджета будут поддерживать современные политические направления ».

Она отметила, что после сегодняшней договоренности Европа имеет большой шанс выйти сильнее из этого кризиса, но большая работа все еще впереди.

"Сегодня мы совершили исторический шаг, которым мы все будем гордиться. Другой важный шаг мы все еще должны сделать, прежде всего, работать сейчас с Европейским парламентом, чтобы утвердить это соглашение. У нас много работы впереди, но мы сделали этот первый шаг к восстановление ", - подытожила Урсула фон дер Ляйен.