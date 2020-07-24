Для перелетов Украиной ПЦР-тест не нужен, - Степанов

24 июля, 2020, 11:43

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для авиаперелетов в пределах Украины прохождения ПЦР-тестов не требуется

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. У нас есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирование", - подчеркнул министр.

Он отметил, что тест проводится лицам с признаками COVID-19, контактным лицам, медработникам раз в 2 недели, а также сотрудникам Нацполиции и Нацгвардии.