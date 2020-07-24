Для перелетов Украиной ПЦР-тест не нужен, - Степанов
24 июля, 2020, 11:43
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для авиаперелетов в пределах Украины прохождения ПЦР-тестов не требуется
Об этом он сказал в ходе брифинга.
"Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. У нас есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирование", - подчеркнул министр.
Он отметил, что тест проводится лицам с признаками COVID-19, контактным лицам, медработникам раз в 2 недели, а также сотрудникам Нацполиции и Нацгвардии.
- По состоянию на утро пятницы, 24 июля, в Украине зафиксировано 62 823 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 1571 - летальные, 34886 человек выздоровели.
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