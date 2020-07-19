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Espreso.tvОбществоВ Киеве ограничат движение из-за визита президента Швейцарии

В Киеве ограничат движение из-за визита президента Швейцарии


фото: Reuters
20-23 июля в Киеве ограничат движение из-за визита президента Швейцарии Симонетты Зоммаругы

Об этом сообщило Управление государственной охраны.

"С 20 по 23 июля в связи с государственным визитом в Украину президента Швейцарии Симонетты Зоммаруги возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на участках отдельных улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе", - заявили в УГО.

В Управлении государственной охраны объяснили, что государственную охрану обеспечивают главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций в соответствии с законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положением о государственном протоколе и церемониале Украины, утвержденном указом президента Украины от 22 августа 2002 №746 / 2002.

В Офисе президента сообщили, что программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Также запланированы обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинского-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.

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