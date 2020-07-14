В Коломые открыли мурал, посвященный Чорноволу

14 июля, 2020, 13:06

В Коломые создали мурал, посвященный Вячеславу Чорноволу. Рисунок воспроизводил художник из Львова, а разместили его на стене здания департамента социальной политики в центре города

Об этом журналистке "Еспресо-Запад" сообщил председатель Молодежного совета Коломийской ОТГ Олег Вышиванюк.

"Идея о муралах возникла у меня еще в начале июня. Я хотел изобразить определенную историческую фигуру в современном, нетипичном стиле. Сначала мы долго работали над разрешениями, прислали эскиз будущего мураля в Facebook и параллельно искали художника, который смог бы это все реализовать", - рассказал Олег Вышиванюк.

Сначала мурал планировали изобразить на стене здания на ул.Чороновола, 49, где расположен офис одной из политических сил. Однако из-за определенных проблемы в последний момент решили нарисовать мурал на здании департамента социальной политики, в начале улицы Черновола в Коломые, напротив магазина "Книжный дом".

По финансированию, то его удалось найти быстро, - говорит Олег Вышиванюк. К инициативе Молодежного совета присоединились местные общественные организации "Над системой" и "Фонд памяти Андрея Федчук".

Автор рисунка - известный художник Юрий Журавель. Инициаторы проекта обратились к нему еще перед стартом проекту, и художник дал разрешение на использование своей работы. Поэтому Андрей Буняк со Львова на днях взялся воспроизводить портрет на стене. Работа продолжалась с 11 до 13 июля.

Созданный мурал вызвал неоднозначную реакцию: от одобрительных отзывов горожан и пользователей соцсетей к откровенному неприятие. В частности, художник из Ивано-Франковска Владимир Мулик прокомментировал эту работу довольно категорично: "В Коломые намазюкалы какой-то страшный мурал и сказали, что это Вячеслав Чорновил. Содрали рисунок с шаржа Юрий Журавель. Но даже украсть достойно не смогли".

В комментарии к сообщению Юрий Журавель поправил художника, отметив, что его работу не воровали, а попросили разрешения на использование, "с обещанием, воссоздающие один в один". "Теперь я в очередной раз себя неловко чувствую", - добавил Журавель.

Эскиз муралей с рисунком Юрия Журавля.

Олег Вышиванюк но на своей facebook-странице заметил, что был готов к критическим замечаниям и даже к вылитой на их команду грязи, поскольку "от людей никуда не уйдешь и они будут всегда".

"Идея самого проекту заключается в нетипичном, современном изображении известной исторической фигуры. Мы изобразили Вячеслава улыбающимся и жизнерадостным, который вызывает такую же улыбку у людей и вместе с тем понимание того, какого Патриота потеряла наша нация. На самом деле, уже в процессе создания муралей я видел, кто как реагирует. Молодежь делала снимки, снимала на видео, выражала свое восхищение и благодарила за такую инициативу. Подходили люди старшего возраста, которым также понравился стиль рисунке. Некоторые подходил и предлагал изменения в изображении, и мы с радостью корректировали некоторые части. Мы создавали мурал именно для таких людей, которые не руководствуются шаблонами, которые готовы также то делать для своего города ", - пояснил он, пожелав всем мира и добра и поблагодарив тех, кто поддержал инициативу.

Справка.

Вячеслав Чорновил (1937-1999) - украинский политик, публицист, литературный критик, политический узник СССР. Проводник украинского национально-демократического освободительного движения конца 1980-х - начале 1990-х годов; Герой Украины (2000, посмертно). Лауреат Международной журналистской премии имени Николаса Томалин (1975).

Чорновил был инициатором провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

Вместе с другими выдающимися деятелями начал в Украине национально-освободительное движение шестидесятников и диссидентов. Основатель и главный редактор подпольного украинского журнала "Украинский вестник". Член Украинской Хельсинской группы. Один из инициаторов создания Украинского Хельсинского союза. Несколько раз заключенный за "антисоветскую пропаганду". Находился в мордовских лагерях строгого режима и в ссылке - суммарно провел в неволе 17 лет. В 1990-1992 гг. - председатель Львовского областного совета. Народный депутат Украины из марте 1990

Кандидат в президенты Украины на выборах 1991 года, с 1992-го и до смерти - председатель Народного Руха Украины. С 1995 года - член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе на шоссе под Борисполем. Скорее всего, Чорновила "убрали" как опасного конкурента на будущих президентских выборах. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище на центральной аллее.

Фото: facebook.com/vyshyvanyuk