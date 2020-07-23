Суд отпустил на поруки нардепов ветерана Погребиского
23 июля, 2020, 14:19
23 июля Печерский суд избрал Александру Погребискому меру пресечения по делу об обливании зеленкой нардепа ОПЗЖ Олега Волошина в виде личной поруки народных депутатов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сообщается, что Александр Погребиский вышел из зала суда в сопровождении пятого президента Украины Петра Порошенко.
Напомним, 23 июля под Печерским судом проходила акция в поддержку ветерана Александра Погребиского
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор