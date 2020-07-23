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Espreso.tvОбществоСуд отпустил на поруки нардепов ветерана Погребиского

Суд отпустил на поруки нардепов ветерана Погребиского

23 июля Печерский суд избрал Александру Погребискому меру пресечения по делу об обливании зеленкой нардепа ОПЗЖ Олега Волошина в виде личной поруки народных депутатов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сообщается, что Александр Погребиский вышел из зала суда в сопровождении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, 23 июля под Печерским судом проходила акция в поддержку ветерана Александра Погребиского

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