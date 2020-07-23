Суд отпустил на поруки нардепов ветерана Погребиского

23 июля, 2020, 14:19

23 июля Печерский суд избрал Александру Погребискому меру пресечения по делу об обливании зеленкой нардепа ОПЗЖ Олега Волошина в виде личной поруки народных депутатов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сообщается, что Александр Погребиский вышел из зала суда в сопровождении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, 23 июля под Печерским судом проходила акция в поддержку ветерана Александра Погребиского

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