Активисты призывают прийти в Печерский суд, где слушают дело о задержании ветерана Погребиского

23 июля, 2020, 13:09

23 июля на улице Владимирской, 15 в Печерском суде Киева избирают меру пресечения ветеранам Андрею Погребискому и Игорю Чепкасову, задержанным по обвинению в обливании зеленкой нардепа ОПЗЖ Олега Волошина

Об этом сообщает страница "Движения сопротивления капитуляции" в Facebook.

"Сегодня в 12:30 в Печерском суде (ул. Владимирская, 15) состоится заседание по делу участников российско-украинской войны Александра Погребиского и Игоря Чепкасова. Их обвиняют в бросании яйца с зеленкой в пророссийского коллаборанта, депутата от медведчуковской партии ОПЗЖ Волошина", - говорится в сообщении.

С места происшествия вели стрим члены Движения ветеранов Украины, заместитель главы Киевского городского союза ветеранов АТО глава политсовета "Демсокиры" Антон Колумбет.

Под зданием суда собрались представители "Нацкорпуса" с флагами.

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По словам Антона Колумбета, "происходит отчаянная попытка попасть в зал суда хотя бы участникам судебного процесса".

Напомним, Андрея Погребиского задержали 21 июля.

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17 июля нардеп ОПЗЖ Волошин заявил об отсутствии в Украине суверенитета и рассказал, что специально пропустил торжественное заседание Верховной Рады до тридцатой годовщины подписания Декларации о суверенитете Украины. Нардепы фракций "ЕС", "Голос" и "СН", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие" обратились к главе ВР Дмитрию Разумкову направить запросы в правоохранительные органы из-за слов Волошина.

21 июля на улице Грушевского зеленкой облили депутата ОПЗЖ Олега Волошина. Зеленкой задело также двух нардепов "слуг" - Евгения Шевченко и Александра Кабанова. Впоследствии, появилось видео .

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