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Espreso.tvСпортСтало известно, где будет играть матчи Лиги Европы "Десна"

Стало известно, где будет играть матчи Лиги Европы "Десна"


фото: desna.football
Черниговская "Десна" будет проводить домашние матчи Лиги Европы в Киеве

Об этом сообщает " Украинская правда ".

Домашний стадион в Чернигове не соответствует нормам УЕФА,

"Пока у Чернигова нет достаточно большого стадиона, чтобы играть матчи еврокубков дома, мы будем встречать своих болельщиков в Киеве. И продолжаем работать над развитием собственной спортивной инфраструктуры. Чтобы потом таки принять еврокубки в Чернигове", - рассказал спортивный директор клуба Вадим Мельник.

Чемпионат Украины по футболу "Десна" закончила на четвертом месте и обеспечила себе выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.

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