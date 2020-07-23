Стало известно, где будет играть матчи Лиги Европы "Десна"

23 июля, 2020, 14:34

Черниговская "Десна" будет проводить домашние матчи Лиги Европы в Киеве

Об этом сообщает " Украинская правда ".

Домашний стадион в Чернигове не соответствует нормам УЕФА,

"Пока у Чернигова нет достаточно большого стадиона, чтобы играть матчи еврокубков дома, мы будем встречать своих болельщиков в Киеве. И продолжаем работать над развитием собственной спортивной инфраструктуры. Чтобы потом таки принять еврокубки в Чернигове", - рассказал спортивный директор клуба Вадим Мельник.

Чемпионат Украины по футболу "Десна" закончила на четвертом месте и обеспечила себе выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.

Напомним, 19 июля в 32-м туре чемпионата Украины "Заря" сыграла вничью с "Десной" и получила бронзовые медали.