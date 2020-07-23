"Укрзализныця" возобновила услуги питания в пассажирских поездах
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"Укрзализныця" возобновила услуги питания в скоростных поездах. Также компания начала реализацию кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования ", - говорится в сообщении.
По информации компании, во время путешествия скоростными поездами Интерсити и Интерсити+ пассажиры снова смогут приобрести продукты питания в индивидуальной упаковке и готовые блюда, предварительно расфасованные в плотно закрытую тару.
"При этом пассажиры должны соблюдать следующие правила: безопасная дистанция и пребывание в вагоне-буфете не более двух человек. Разносная торговля с мобильной тележки представителями кейтеринговой компании и доставка заказа из вагона-буфета на место пока не осуществляется", - отметили в пресс-службе.
По информации компании, продажа продуктов питания в скоростных поездах осуществляет "Вог Кафе".
Отмечается, что в поездах дальнего следования пассажиры могут приобрести холодные напитки и кондитерские изделия.
- Напомним, с 16 июля Укрзализныця возобновила продажи билетов на 100% мест на поезда в Киев и обратно.
- С 15 июля Укрзализныця восстановила около половины пассажирских поездов, которые курсировали в карантин.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор