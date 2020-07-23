"Укрзализныця" возобновила услуги питания в пассажирских поездах

23 июля, 2020, 16:48

"Укрзализныця" возобновила услуги питания в скоростных поездах, а также начала продажу кондитерских изделий и холодных напитков в поездах дальнего следования

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця" возобновила услуги питания в скоростных поездах. Также компания начала реализацию кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования ", - говорится в сообщении.

По информации компании, во время путешествия скоростными поездами Интерсити и Интерсити+ пассажиры снова смогут приобрести продукты питания в индивидуальной упаковке и готовые блюда, предварительно расфасованные в плотно закрытую тару.

"При этом пассажиры должны соблюдать следующие правила: безопасная дистанция и пребывание в вагоне-буфете не более двух человек. Разносная торговля с мобильной тележки представителями кейтеринговой компании и доставка заказа из вагона-буфета на место пока не осуществляется", - отметили в пресс-службе.

По информации компании, продажа продуктов питания в скоростных поездах осуществляет "Вог Кафе".

Отмечается, что в поездах дальнего следования пассажиры могут приобрести холодные напитки и кондитерские изделия.

Напомним, с 16 июля Укрзализныця возобновила продажи билетов на 100% мест на поезда в Киев и обратно.

С 15 июля Укрзализныця восстановила около половины пассажирских поездов, которые курсировали в карантин.

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