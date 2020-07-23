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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15. Теракт в Луцке: действия власти и последствия для страны

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15. Теракт в Луцке: действия власти и последствия для страны

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности теракт в Луцке и его последствия для Украины.

К разговору присоединятся:

  • Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины

  • Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

  • Марьяна Безуглая, народный депутат, фракция "Слуга народа"

  • Роман Костенко, народный депутат, фракция "Голос"

  • Андрей Тетерук, народный депутат VIII созыва

  • Ольга Лень, журналист

  • Анна Маляр, юрист-криминолог, председатель Центра правовых и криминологических исследований

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову.

Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53

 

 

 

 

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