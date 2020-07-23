"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15. Теракт в Луцке: действия власти и последствия для страны
Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности теракт в Луцке и его последствия для Украины.
К разговору присоединятся:
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Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины
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Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
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Марьяна Безуглая, народный депутат, фракция "Слуга народа"
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Роман Костенко, народный депутат, фракция "Голос"
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Андрей Тетерук, народный депутат VIII созыва
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Ольга Лень, журналист
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Анна Маляр, юрист-криминолог, председатель Центра правовых и криминологических исследований
Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову.
Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53
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