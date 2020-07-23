"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15. Теракт в Луцке: действия власти и последствия для страны

23 июля, 2020, 17:38

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности теракт в Луцке и его последствия для Украины.

К разговору присоединятся:

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины

Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Марьяна Безуглая, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Роман Костенко, народный депутат, фракция "Голос"

Андрей Тетерук, народный депутат VIII созыва

Ольга Лень, журналист

Анна Маляр, юрист-криминолог, председатель Центра правовых и криминологических исследований

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову.

Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53