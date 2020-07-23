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Espreso.tvОбщество"Дела Майдана": ГБР завершило расследовать действия двух бывших "беркутовцев" во время разгона студентов 30 ноября

"Дела Майдана": ГБР завершило расследовать действия двух бывших "беркутовцев" во время разгона студентов 30 ноября

Следователи Управления по расследованию "дел Майдана" завершили расследование в отношении двух бывших милиционеров полка особого назначения "Беркут"

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года правоохранители превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания.

Во время задержания они применили физическую силу, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем бывшие милиционеры составили рапорты о задержании, в который внесли заведомо ложные сведения.

Экс-правоохранители обвиняются в превышении власти или служебных полномочий, служебном подлоге и незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Следователи также сообщили о подозрении в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов еще одному бывшему беркутовцу.

30 ноября 2013 года он помешал проведению собрания на Майдане Независимости и составил заведомо неправдивые официальные документы за якобы правонарушения активистов.

  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила исполняющим обязанности главы департамента в "делах Майдана" Алексея Донского.

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