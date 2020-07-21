"Дела Майдана": Венедиктова назначила Донского руководителем департамента в Офисе генпрокуратуры

21 июля, 2020, 19:30

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила исполняющим обязанности главы департамента в "делах Майдана" Алексея Донского

Об этом сам Донской сообщил Hromadske.

До этого он занимал должность заместителя председателя этого департамента.

Донской в течение 6 лет является прокурором по делу о расстрелах на улице Институтской во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 г. в Киеве.

В января 2020 года Донской успешно прошел собеседование в Офисе генпрокурора и продолжил там работать.