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Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине в результате ДТП с участием автобуса пострадали 15 человек, водитель скрылся

На Днепропетровщине в результате ДТП с участием автобуса пострадали 15 человек, водитель скрылся

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса пострадали 15 человек. Водитель автобуса скрылся с места происшествия, его разыскивают

Об этом сообщает Национальная полиция Украина.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Петриковском районе, 15 пассажиров доставлены в больницу. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.

На момент аварии в транспорте находилось около 20 пассажиров. Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас принимаются меры для его задержания.

Происшествие зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства.

# Днепропетровщина Полиция работает на месте # ДТП с маршрутным автобусом В результате дорожно-транспортного происшествия, ...

Опубликовано Национальная полиция Украина четвергом, 23 июля 2020

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