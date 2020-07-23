На Днепропетровщине в результате ДТП с участием автобуса пострадали 15 человек, водитель скрылся

Об этом сообщает Национальная полиция Украина.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Петриковском районе, 15 пассажиров доставлены в больницу. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.