МЗ: шесть украинских регионов не готовы к ослаблению карантина

23 июля, 2020, 13:45

По состоянию на 23 июля шесть регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Черниговская области.

Информация об определенных критериях АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

Как отмечают в Минздраве, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;

- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мероприятий согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Министерства здравоохранения.

По состоянию на утро четверга, 23 июля, в Украине зафиксировано 61 851 случай заражения коронавируса COVID-19, из них 1551 - летальные, 34000 человек выздоровели.

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