Коронавирус в Украине: количество заражений приближается к 62 тыс., умер 1551 человек
23 июля, 2020, 08:55
По состоянию на утро четверга, 23 июля, в Украине зафиксировано 61 851 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 1551 - летальные, 34000 человек выздоровели
Об этом сообщает Аппарат СНБО Украины.
В течение суток 22 июля было зафиксировано 856 новых случаев коронавируса, 17 пациентов умерли, 828 - выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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