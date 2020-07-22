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Espreso.tvОбществоНа Луганщине возник лесной пожар из-за обстрела боевиков

На Луганщине возник лесной пожар из-за обстрела боевиков

В Луганской области возле села Лопаскино на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, пожар произошел в результате обстрела боевиков.

С целью оказания помощи работникам лесного хозяйства привлечены 16 автоцистерн и пиротехнический расчет ГСЧС.

  • Напомним, 7 июля в Луганской области вспыхнул пожар, для ликвидации которого привлекли около 450 военных. Тогда в результате пожаров погибли пять человек.

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