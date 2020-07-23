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Espreso.tvЭкономикаГлава НБУ исправил декларацию: появились новые доходы и ценные часы

Глава НБУ исправил декларацию: появились новые доходы и ценные часы

Глава НБУ Кирилл Шевченко внес в декларацию другие источники доходов, а также ценные часы

Об этом говорится в обновленной декларации главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

Согласно данным декларации, в разделе "ценное движимое имущество" Шевченко дополнительно указал три единицы драгоценных наручных часов Audemar Piguet, две единицы наручных часов Rolex и одну единицу наручных часов CHOPARD. Одни часы BREGUET принадлежат его жене Юлии Шевченко.

Согласно декларации, Шевченко также принадлежат три единицы наручных часов BREGUET.

К собственности жены добавились наручные драгоценные браслеты Messika, VAN CLEEF, JACOB & Co. Три набора гарнитуру сережек, кольца из драгоценного металла VAN CLEFF, такой же набор Stephen Webster и Crivelli, кольцо и два набора серег Crivelli, сумка Hermes и две шубы Maurizio Braschi. Также указаны без названия марки один браслет и кольцо.

В разделе "ценное движимое имущество - транспортные средства" Шевченко указал как свою собственность квадроцикл OUTLADER MAX LTD 1000R.

В разделе "ценные бумаги" Шевченко добавил информаци о совместной собственности семьи 400 облигаций Ощадбанка, номинальная стоимость одной из которых составляет 23 686,2 грн. По данным декларации, в 2019 году семья Шевченко получила по этим облигациям 682496 грн.

В разделе "нематериальные активы" добавлена информация об авторском праве на объект "Статья Индекс ипотечного кредитования, как инструмент удешевления ипотечных кредитов".

В разделе "Доходы, в том числе подарки", кроме выплаты по облигациям Ощадбанка, добавлена информация о том, что семья Шевченко получила проценты от швейцарского банка Lombard Odier and Co LTD в размере 1305350 грн и австрийской страховой компании UNIQA Austria - 11199 грн.

В разделе "денежные активы" появилась информация о том, что семья Шевченко держит на счету в банке Lombard Odier and Co LTD $ 3017 396. Также в этом же банке на счету у них есть 9741 евро и $ 68 783 в глобальном климатическом фонде Lombard Odier. Кроме того, на счету в Expobank CZ Шевченко сохраняет 96038 евро.

Глава НБУ также указал, что владеет $ 20 тыс, 105 тыс. грн, 10 тыс. евро наличными, а его жена - 15 тыс. евро, $ 27 тыс., 120 тыс. грн.

В разделе "финансовые обязательства" появилась информация о том, что Шевченко имеет 236979 грн долга по налогам.

  • Напомним, 16 июля после назначения на должность главы НБУ Кирилл Шевченко обнародовал имущественную декларацию.

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