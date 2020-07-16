Декларация главы НБУ Шевченко: безвозмездное пользование чужим жильем на 280 кв. м, лодкой и автомобилями

16 июля, 2020, 18:36

16 ноября после назначения на должность главы НБУ Кирилл Шевченко обнародовал имущественную декларацию

Об этом говорится в обнародованной на сайте НАПК декларации Кирилла Шевченко.

Шевченко отметил в декларации, что он зарегистрирован в квартире в Киеве площадью 72 кв.м. По этому же адресу прописана и его жена Юлия. Владельцем квартиры указана Валентина Алипова.

Также новый глава НБУ указал, что безвозмездно проживает в "другом домовладении" в Киеве, площадь которого 280 кв.м. Владелец тот же - Валентина Алипова. Кроме этого, Шевченко вместе с женой безвозмездно пользуются земельным участком площадью 2500 кв.м. в Заборье Киево-Святошинского района. Владелец - Алипова.

Юлия Шевченко задекларировала земельный участок в поселке Приморский (Феодосия, АР Крым) площадью 1200 кв.м.

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Кроме этого, семья указала общую квартиру в Киеве площадью 304,60 кв.м. Ее стоимость - 3,5 миллиона гривен. Шевченко с женой задекларировали телевизор марки LOEWE

Новоиспеченный глава НБУ владеет автомобилем Peugeout Partner 2016 выпуска. Кроме этого, семья "ответственно сохраняет с правом пользования" автомобиль MERCEDES-BENZ G 500 2012 года выпуска. Его владелец - Дмитрий Кучер. На таких же правах они пользуются авто LAND ROVER RANGE ROVER 2013 выпуска, владельцем которого является Екатерина Шевченко.

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Также Шевченко задекларировал право пользования лодкой для вейкбординга Super Air Nautique G23. Он принадлежит Юрию Гнидин.

Юлия Шевченко задекларировала 89 тыс зарплаты в ЧП "Страховая компания Универсальный Полис". Шевченко в 2019 году получил 14,5 млн грн зарплаты в должности главы правления "Укргазбанка".

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой НБУ.

Утром 16 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.

15 июля президент Украины Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении главы правления Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что до конца недели определит кандидата на главу НБУ .

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