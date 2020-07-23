ФБР арестовало спикера Конгресса Огайо за масштабную коррупцию

23 июля, 2020, 11:11

Спикер нижней палаты Конгресса в Огайо Ларри Хаусхолдер был задержан ФБР по подозрению во взяточничестве за предоставление преференций для двух атомных электростанций в штате

Об этом 22 июля сообщил американский телеканал NBC News .

"Влиятельный спикер Палаты представителей местного Конгресса в штате Огайо и четыре его соратника были арестованы во вторник федералами по делу о взяточничестве в размере $ 60 млн, связанном с финансированием двух атомных электростанций в Огайо средствами налогоплательщиков", - отмечается в сообщении.

Как заявил в этой связи прокурор штата Дэвид Девиллерс, правоохранительные органы обнаружили "самую масштабную схему взяточничества", которая когда-либо действовала в Огайо.

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Спикер Хаусхолдера был одной из ключевых фигур в выделении финансовой помощи атомным электростанциям, что обусловило дополнительную абонентскую плату для потребителей электроэнергии. В общем, АЭС получали более $ 150 млн в год, и схема должна была действовать до 2026 года.

ФБР проводило расследование в течение двух лет, в результате чего следователи получили, в том числе, доступ к обмену электронными письмами и текстовыми сообщениями.

Хаусхолдер представляет в конгрессе штата Республиканскую партию. Это его первый срок на посту спикера в Палате представителей штата.