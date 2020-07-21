 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДемократы обратились в ФБР из-за угрозы вмешательства в американские выборы

Демократы обратились в ФБР из-за угрозы вмешательства в американские выборы

Демократы Конгресса США обратились в ФБР с просьбой провести брифинг об угрозе вмешательства в выборы в США

Об этом говорится в письме на имя директора ФБР Кристофера Рэя, сообщает StarTribune .

"Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил в понедельник, что он предупреждает Россию и другие зарубежные правительства, он будет действовать активно как президент, противостоя любому вмешательству в выборы в США.

Заявление появилось через считанные часы после того, как лидеры демократов обнародовали новое предупреждение о том, что Конгресс, вероятно, стал объектом иностранного вмешательства ", - говорится в сообщении.

По словам авторов обращения, им стало известно "о конкретных серьезных угрозах".

"Мы глубоко обеспокоены, в частности, тем, что Конгресс, вероятно, может стать целью согласованной иностранной кампании по вмешательству, целью которой является усиление дезинформации, чтобы повлиять на деятельность Конгресса, общественные дебаты и президентские выборы в ноябре", - говорится в письме.

Авторы обращения отметили, что из-за угрозы, необходимо, чтобы до конца июля ФБР провело секретный брифинг, посвященный угрозам в отношении всех членов Конгресса.

Читайте также: Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России к G7

ФБР заявило, что получило письмо, но отказался от дальнейших комментариев.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Основными конкурентами пока считаются демократ Джо Байден и действующий президент-республиканец Дональд Трамп.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

21 июля, 2020 вторник

20 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать