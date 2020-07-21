Демократы обратились в ФБР из-за угрозы вмешательства в американские выборы
Об этом говорится в письме на имя директора ФБР Кристофера Рэя, сообщает StarTribune .
"Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил в понедельник, что он предупреждает Россию и другие зарубежные правительства, он будет действовать активно как президент, противостоя любому вмешательству в выборы в США.
Заявление появилось через считанные часы после того, как лидеры демократов обнародовали новое предупреждение о том, что Конгресс, вероятно, стал объектом иностранного вмешательства ", - говорится в сообщении.
По словам авторов обращения, им стало известно "о конкретных серьезных угрозах".
"Мы глубоко обеспокоены, в частности, тем, что Конгресс, вероятно, может стать целью согласованной иностранной кампании по вмешательству, целью которой является усиление дезинформации, чтобы повлиять на деятельность Конгресса, общественные дебаты и президентские выборы в ноябре", - говорится в письме.
Авторы обращения отметили, что из-за угрозы, необходимо, чтобы до конца июля ФБР провело секретный брифинг, посвященный угрозам в отношении всех членов Конгресса.
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ФБР заявило, что получило письмо, но отказался от дальнейших комментариев.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Основными конкурентами пока считаются демократ Джо Байден и действующий президент-республиканец Дональд Трамп.
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