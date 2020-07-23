 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДжонсон: Россия не влияла на голосование за Brexit

Джонсон: Россия не влияла на голосование за Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположение о том, что на голосование о выходе из Европейского союза повлияло вмешательство России

Об этом Джонсон сказал во время выступления в парламенте, сообщает Reuters .

"Люди этой страны не голосовали за выход из ЕС из-за давления со стороны России или российское вмешательство - они проголосовали, потому что хотели вернуть себе контроль", - заявил Джонсон.

"Именно Великобритания ведет мир в предостережении о российском вмешательстве", - добавил премьер, который был ведущей фигурой в кампании по Brexit.

Правительство отвергло любую критику и заявило, что нет необходимости в дальнейшем рассмотрении.

Читайте также: Джонсон расширяет полномочия британской разведки для противодействия шпионам из России и Китая, - СМИ

"Мы категорически отвергаем любые предположения о том, что Великобритания активно избегала расследование против России. Мы не боимся действовать там, где это необходимо, чтобы защитить Великобританию и наших союзников от любой угрозы", - заявил в парламенте министр безопасности Джеймс Брокеншир.

Правительство заявило, что приняло меры со времени проведения расследования, которое было завершено в марте прошлого года, и предложит закон о противодействии "вражеской государственной деятельности" для более эффективного противодействия шпионской угрозе.

Отчет парламентского комитета по разведке и безопасности, опубликованный во вторник, показал, что Россия является враждебным государством , что представляет значительную угрозу для Великобритании и Запада на разных фронтах, и призвал разведывательные службы расследовать возможное вмешательство России в Brexit.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2020 четверг

22 июля, 2020 среда

больше новостей

23 июля, 2020 четверг

22 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать