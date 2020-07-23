Джонсон: Россия не влияла на голосование за Brexit

23 июля, 2020, 10:25

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположение о том, что на голосование о выходе из Европейского союза повлияло вмешательство России

Об этом Джонсон сказал во время выступления в парламенте, сообщает Reuters .

"Люди этой страны не голосовали за выход из ЕС из-за давления со стороны России или российское вмешательство - они проголосовали, потому что хотели вернуть себе контроль", - заявил Джонсон.

"Именно Великобритания ведет мир в предостережении о российском вмешательстве", - добавил премьер, который был ведущей фигурой в кампании по Brexit.

Правительство отвергло любую критику и заявило, что нет необходимости в дальнейшем рассмотрении.

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"Мы категорически отвергаем любые предположения о том, что Великобритания активно избегала расследование против России. Мы не боимся действовать там, где это необходимо, чтобы защитить Великобританию и наших союзников от любой угрозы", - заявил в парламенте министр безопасности Джеймс Брокеншир.

Правительство заявило, что приняло меры со времени проведения расследования, которое было завершено в марте прошлого года, и предложит закон о противодействии "вражеской государственной деятельности" для более эффективного противодействия шпионской угрозе.

Отчет парламентского комитета по разведке и безопасности, опубликованный во вторник, показал, что Россия является враждебным государством , что представляет значительную угрозу для Великобритании и Запада на разных фронтах, и призвал разведывательные службы расследовать возможное вмешательство России в Brexit.