Джонсон: Россия не влияла на голосование за Brexit
Об этом Джонсон сказал во время выступления в парламенте, сообщает Reuters .
"Люди этой страны не голосовали за выход из ЕС из-за давления со стороны России или российское вмешательство - они проголосовали, потому что хотели вернуть себе контроль", - заявил Джонсон.
"Именно Великобритания ведет мир в предостережении о российском вмешательстве", - добавил премьер, который был ведущей фигурой в кампании по Brexit.
Правительство отвергло любую критику и заявило, что нет необходимости в дальнейшем рассмотрении.
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"Мы категорически отвергаем любые предположения о том, что Великобритания активно избегала расследование против России. Мы не боимся действовать там, где это необходимо, чтобы защитить Великобританию и наших союзников от любой угрозы", - заявил в парламенте министр безопасности Джеймс Брокеншир.
Правительство заявило, что приняло меры со времени проведения расследования, которое было завершено в марте прошлого года, и предложит закон о противодействии "вражеской государственной деятельности" для более эффективного противодействия шпионской угрозе.
Отчет парламентского комитета по разведке и безопасности, опубликованный во вторник, показал, что Россия является враждебным государством , что представляет значительную угрозу для Великобритании и Запада на разных фронтах, и призвал разведывательные службы расследовать возможное вмешательство России в Brexit.
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