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Espreso.tvОбществоДжонсон расширяет полномочия британской разведки для противодействия шпионам из России и Китая, - СМИ

Джонсон расширяет полномочия британской разведки для противодействия шпионам из России и Китая, - СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предоставить спецслужбам больше полномочий для противодействия иностранному вмешательству

Об этом сообщает Sky News .

"Борис Джонсон готовится предоставить сфере безопасности службам больше полномочий, чтобы прекратить иностранное вмешательство в Британии, согласно новым законам, которые нацелены на противодействие угрозе русских шпионов", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, в стране будет, в частности, создан "реестр иностранных шпионов", что позволит Лондону более пристально мониторить агентов из России и Китая.

Отмечается, что все лица, которые попадут в этот реестр, могут быть заключены или депортированы.

В правительстве надеются, что новое законодательство сделает в Британии более жесткую среду для страны-противников.

Как сообщалось, 21 июля комитет по вопросам разведки и безопасности парламента Великобритании опубликовал доклад о вмешательстве РФ во внутренние дела Великобритании. В документе, в частности, также было указано, что британское правительство не смогло должным образом отреагировать на попытки Москвы вмешаться в референдум по Brexit 2016 года.

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