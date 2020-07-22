Джонсон расширяет полномочия британской разведки для противодействия шпионам из России и Китая, - СМИ
Об этом сообщает Sky News .
"Борис Джонсон готовится предоставить сфере безопасности службам больше полномочий, чтобы прекратить иностранное вмешательство в Британии, согласно новым законам, которые нацелены на противодействие угрозе русских шпионов", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, в стране будет, в частности, создан "реестр иностранных шпионов", что позволит Лондону более пристально мониторить агентов из России и Китая.
Отмечается, что все лица, которые попадут в этот реестр, могут быть заключены или депортированы.
В правительстве надеются, что новое законодательство сделает в Британии более жесткую среду для страны-противников.
Как сообщалось, 21 июля комитет по вопросам разведки и безопасности парламента Великобритании опубликовал доклад о вмешательстве РФ во внутренние дела Великобритании. В документе, в частности, также было указано, что британское правительство не смогло должным образом отреагировать на попытки Москвы вмешаться в референдум по Brexit 2016 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо