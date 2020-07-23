Чемпионы мира поделились фотографиями с отдыха в Одессе
23 июля, 2020, 17:15
Футболисты "Динамо" Денис Попов и Георгий Цитаишвили вместе отдыхают в Одессе
Фотографиями футболисты поделились в Instagram.
Футболисты выложили фотографии местного пляжного клуба Ibiza Beach Club с разницей в полчаса. Отпуск игроков заканчивается 29 июля, а 30-го они начнут подготовку к новому сезону.
В июне 2019-го года Георгий Цитаишвили и Денис Попов вместе с молодежной сборной Украины стали чемпионами мира U20 по футболу.
- 23 июля новым главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу .
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