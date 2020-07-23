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Espreso.tvСпортЧемпионы мира поделились фотографиями с отдыха в Одессе

Чемпионы мира поделились фотографиями с отдыха в Одессе


фото: Getty Images
Футболисты "Динамо" Денис Попов и Георгий Цитаишвили вместе отдыхают в Одессе

Фотографиями футболисты поделились в Instagram.

Футболисты выложили фотографии местного пляжного клуба Ibiza Beach Club с разницей в полчаса. Отпуск игроков заканчивается 29 июля, а 30-го они начнут подготовку к новому сезону.

В июне 2019-го года Георгий Цитаишвили и Денис Попов вместе с молодежной сборной Украины стали чемпионами мира U20 по футболу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщение, распространенный Denys Popov (@ popov19)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщение, распространенный Giorgi Tsitaishvili (@ giotsitaishvili11)

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