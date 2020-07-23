Чемпионы мира поделились фотографиями с отдыха в Одессе

23 июля, 2020, 17:15

Футболисты "Динамо" Денис Попов и Георгий Цитаишвили вместе отдыхают в Одессе

Фотографиями футболисты поделились в Instagram.

Футболисты выложили фотографии местного пляжного клуба Ibiza Beach Club с разницей в полчаса. Отпуск игроков заканчивается 29 июля, а 30-го они начнут подготовку к новому сезону.

В июне 2019-го года Георгий Цитаишвили и Денис Попов вместе с молодежной сборной Украины стали чемпионами мира U20 по футболу.

Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Denys Popov (@ popov19) 23 июля 2020 в 3:04 PDT

Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Giorgi Tsitaishvili (@ giotsitaishvili11) 23 июля 2020 в 3:40 PDT

23 июля новым главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу .