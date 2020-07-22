Жене АТОвца Виктора Царева сделали первую операцию

22 июля, 2020, 16:16

За четыре дня уже удалось собрать 220 тысяч гривень из нужного миллиона. Сбор средств продолжается

Об этом сообщает на своей странице в ФБ волонтер Оксана Фурсина, передает "Еспресо.Запад"

"Новости у нас следующие - первая операция уже состоялась, - говорится в сообщении. - Она была очень сложная поскольку пришлось удалить треть печени, желчный и большое количество опухолей. Сейчас жена Виктора чувствует себя не лучшим образом, у нее слабость, отсутствует аппетит и со страхом ожидает окончательный вердикт врачей относительно диагноза. Тот, кто знает Оксану ближе, то знают и ее любимую фразу, которую она обычно говорила перед какой-либо авантюрой: "Да сколько там той жизни, давай поехали!" Сегодня эта фраза звучит для нее страшно".

Окончательного диагноза врачи пока не говорят, впрочем уже известно, что вскоре будет еще одна операция.

Сбор средств начал благотворительный фонд "Крылья надежды". Сейчас собрано 220 тысяч из нужного миллиона. Супруги благодарят всех за помощь, но борьба продолжается!

Напомним, у львовской журналистки Оксаны Жилы недавно диагностировали сложное заболевание - множественные опухоли печени и забрюшинного пространства. О заболевании сообщил человек - АТОвец, офицер ВСУ Виктор Царев. Семья воспитывает семимесячную дочь.

Поэтому семья просит помощи всех неравнодушных.

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https://www.liqpay.ua/uk/checkout/i25820194067 - для переводов из-за рубежа

Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение жены.

Сбор идет на реквизиты БФ "Крылья надежды", карта на директора фонда Липски Н.С.

Отчет по сбору - здесь https://cutt.ly/QarG5tR

Если будут какие-либо вопросы обращайтесь напрямую - 098 255 23 75, Оксана.

Фото: Facebook Виктора Царева