Жене АТОвца и молодой матери нужна помощь на лечение
О заболеваниях и просьбе о помощи сообщил муж Оксаны Жилы АТОвец Виктор Царев (Viktor Pres). Семья воспитывает семимесячную дочь.
"Друзья, в моей семье случилась беда и мне очень нужна ваша помощь. У моей жены, мамы моей семимесячной дочери, несколько недель назад диагностировали сложное заболевание - множественные опухоли печени и забрюшинного пространства. Лечение сложное и очень дорогое. По предварительным подсчетам нужно будет как минимум миллион гривень. У нас таких средств нет ", - отметил Виктор Царев.
Виктор с женой Оксаной, источник: их страницы в Facebook
Отметим, месяц назад Виктор вынужден был демобилизоваться из рядов ВСУ после 26 лет службы, чтобы быть рядом с женой в трудный момент. Кроме того, нужно ухаживать за маленькой дочерью.
"Виктор из тех украинских офицеров, которые не изменили присяге в Севастополе и выходили из Крыма под украинскими флагами. Он воевал в легендарном сводном отряде Воздушных сил Украины "Дикая утка", долгое время сдерживал наступление на Донецкий аэропорт", - заверила основательница БФ "Крылья надежды" Наталья Липская. Сбор идет на реквизиты БФ "Крылья надежды".
Реквизиты для помощи:
- 5169330519980178 - карта Приватбанк
- UA883253210000026003053810722 код ЕГРПОУ 35620901 - USD
- UA593253210000026006057003703 код ЕГРПОУ 35620901 - EUR
- IBAN UA163253210000026000053755084 код ЕГРПОУ 35620901 - для перевода с других банков и из-за рубежа
Назначение платежа: благотворительная помощь на лечение жены.
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