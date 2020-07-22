Иран угрожает нанести удар по США
Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, пишет Синьхуа со ссылкой на его официальный сайт.
"Иран никогда не забудет этого и точно нанесет по американцам ответный удар", - сказал Хаменеи.
Отмечается, что это заявление было сделано во время встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Хадими.
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Напомним, что командующего спецподразделением "Корпуса стражей исламской революции" "Аль-Кудс" Касем Сулеймани убили 3 января 2020 приказом президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада.
В ответ Иран нанес ракетный удар по базам ВВС США в Ираке. В результате удара пострадавших среди военнослужащих США не было.
Созданный после Исламской революции 1979 года для защиты шиитской клерикальной руководящей системы, КСИР является самой мощной организацией в сфере безопасности Ирана. Корпус контролирует большие сектора иранской экономики и оказывает большое влияние на политическую систему страны.
США считают, что иранский "Корпус стражей исламской революции" - террористическая организация.
Подразделение "Аль-Кудс", который возглавлял Сулеймани, специализируется на операциях за пределами Ирана. После его гибели подразделение возглавил бригадный генерал Эсмаил Каан, бывший заместитель Сулеймани.
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