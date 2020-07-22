Иран угрожает нанести удар по США

22 июля, 2020, 14:02

Иран отомстит за нападение американских беспилотников в январе, в результате которого погиб Касем Сулеймани, командующий подразделением гвардейских операций за рубежом

Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, пишет Синьхуа со ссылкой на его официальный сайт.

"Иран никогда не забудет этого и точно нанесет по американцам ответный удар", - сказал Хаменеи.

Отмечается, что это заявление было сделано во время встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Хадими.

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Напомним, что командующего спецподразделением "Корпуса стражей исламской революции" "Аль-Кудс" Касем Сулеймани убили 3 января 2020 приказом президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада.

В ответ Иран нанес ракетный удар по базам ВВС США в Ираке. В результате удара пострадавших среди военнослужащих США не было.

Созданный после Исламской революции 1979 года для защиты шиитской клерикальной руководящей системы, КСИР является самой мощной организацией в сфере безопасности Ирана. Корпус контролирует большие сектора иранской экономики и оказывает большое влияние на политическую систему страны.

США считают, что иранский "Корпус стражей исламской революции" - террористическая организация.

Подразделение "Аль-Кудс", который возглавлял Сулеймани, специализируется на операциях за пределами Ирана. После его гибели подразделение возглавил бригадный генерал Эсмаил Каан, бывший заместитель Сулеймани.