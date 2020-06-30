Иран выдал ордер на арест Трампа
Как сообщает Al Jazeera , Трамп и еще более 30 человек обвиняются в убийстве и терроризме. Имена других подозреваемых, кроме Трампа, иранская прокуратура не назвала.
Иран обратился в Интерпол с просьбой объявить Трампа в международный розыск с "красной карточкой" и пообещал продолжить уголовное преследование, даже когда тот уйдет с должности президента США.
Издание отмечает, маловероятно, что Интерпол согласится объявить президента США в розыск.
Напомним, что командующего спецподразделением "Корпуса стражей исламской революции" "Аль-Кудс" Касем Сулеймани убили 3 января 2020 года приказом президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада.
В ответ Иран нанес ракетный удар по базам ВВС США в Ираке. В результате удара пострадавших среди военнослужащих США не было.
Созданный после Исламской революции 1979 года для защиты шиитской клерикальной руководящей системы, КСИР является самой мощной организацией в сфере безопасности Ирана. Корпус контролирует большие сектора иранской экономики и оказывает большое влияние на политическую систему страны.
США считают, что иранский "Корпус стражей исламской революции" - террористическая организация.
Подразделение "Аль-Кудс", который возглавлял Сулеймани, специализируется на операциях за пределами Ирана. После его гибели подразделение возглавил бригадный генерал Эсмаил Каан, бывший заместитель Сулеймани.
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